Vigliano, scontro auto-bici, ferito un giovane ciclista

Incidente stradale nella mattinata di ieri alle mercoledì 22 luglio alle 10.30, in via Garibaldi a Vigliano. Coinvolti un'automobile e una bicicletta condotta da un ragazzo di 15 anni.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 72 anni alla guida di un Ford Transit avrebbe urtato una mountain bike sulla quale viaggiava il giovane, residente a Tollegno e classe 2011. A seguito dell'impatto, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vigliano per i rilievi del caso e i soccorsi sanitari. Il 14enne è stato trasportato in codice verde: per lui soltanto lievi ferite.