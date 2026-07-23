Vigliano, auto contro i paletti: donna incinta in ospedale per controlli

Altro incidente stradale nella giornata di ieri mercoledì 22 luglio a Vigliano Biellese. Dopo il sinistro avvenuto in via Garibaldi, un altro episodio si è verificato alle 11.30 questa volta in via Martiri della Libertà.

Si è trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto una Peugeot condotta da una donna classe 1984 residente a Vigliano. Nell'impatto sono stati riportati lievi danni alla segnaletica stradale, in particolare a due paletti che delimitano la carreggiata. La conducente, in stato interessante, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti precauzionali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Andorno per gli accertamenti del caso.