Gaglianico, al via lavori di rifacimento dell'asfaltatura stradale

Il Comune informa la cittadinanza di Gaglianico che saranno eseguiti lavori di rifacimento dell'asfaltatura stradale nella località di Savagnasco, nelle vie Galliano, Mameli e Cairoli.

In base all'ordinanza comunale, a partire da lunedì 27 luglio fino al 13 agosto, saranno previste modifiche alla viabilità, con possibili chiusure temporanee delle strade interessate e limitazioni al traffico, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, secondo il cronoprogramma stabilito dall'impresa esecutrice e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

“Si invitano residenti, automobilisti e utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto e a utilizzare gli eventuali percorsi alternativi indicati – recita la nota del Comune - Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e ringraziamo tutti per la collaborazione e la comprensione”.