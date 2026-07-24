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Circondario | 24 luglio 2026, 08:10

Gaglianico, al via lavori di rifacimento dell'asfaltatura stradale

Gaglianico, al via lavori di rifacimento dell'asfaltatura stradale (foto di repertorio)

Gaglianico, al via lavori di rifacimento dell'asfaltatura stradale (foto di repertorio)

Il Comune informa la cittadinanza di Gaglianico che saranno eseguiti lavori di rifacimento dell'asfaltatura stradale nella località di Savagnasco, nelle vie Galliano, Mameli e Cairoli.

In base all'ordinanza comunale, a partire da lunedì 27 luglio fino al 13 agosto, saranno previste modifiche alla viabilità, con possibili chiusure temporanee delle strade interessate e limitazioni al traffico, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, secondo il cronoprogramma stabilito dall'impresa esecutrice e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

“Si invitano residenti, automobilisti e utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto e a utilizzare gli eventuali percorsi alternativi indicati – recita la nota del Comune - Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e ringraziamo tutti per la collaborazione e la comprensione”.

Redazione g. c.

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