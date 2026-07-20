Carabinieri, nuovi orari per il pubblico nelle stazioni di Andorno e Crevacuore

A seguito della ripartizione della forza effettiva e con il primario obiettivo di intensificare la presenza e i servizi di controllo sul territorio, da oggi, 20 luglio, le Stazioni Carabinieri di Andorno Micca e Crevacuore osserveranno una nuova modulazione degli orari di apertura al pubblico.

La riorganizzazione è stata strutturata per garantire la massima proiezioni esterna delle pattuglie, assicurando al contempo la costante ricezione dei cittadini in sede.

Questi i nuovi orati di apertura, tutti i giorni, festivi compresi.

Stazione Carabinieri di Andorno Micca

Mattina: dalle 9 alle 13

Pomeriggio: dalle ore 14 alle 17

Stazione Carabinieri di Crevacuore

Fascia unica: dalle 9 alle 12

Per opportuna informazione della cittadinanza, si riporta in allegato l'elenco completo degli orari delle altre 15 Stazioni Carabinieri del territorio provinciale.

Si precisa che le Stazioni Carabinieri di Biella (sede del Comando Provinciale) e Cossato (sede del Comando Compagnia) garantiscono l'apertura al pubblico e la ricezione dell'utenza continuativamente nelle 24 ore, portando a 17 il totale delle Stazioni Carabinieri della Provincia di Biella.