Piedicavallo, infortunio per un’escursionista: arrivano i soccorsi FOTO

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 luglio, un’escursionista di 45 anni, percorrendo un sentiero nei pressi della passerella sul torrente Chiobbia, nel comune di Piedicavallo, è caduta provocandosi una lesione ad una gamba che non gli ha più permesso di proseguire in autonomia l’escursione.

La chiamata di aiuto è giunta al 112 che ha allertato la Stazione del Soccorso Alpino della Valle Cervo. È stata poi inviata una squadra con un mezzo fuoristrada e, una volta sul posto, l’escursionista è stata immobilizzata, calata per un breve tratto di pendio e successivamente trasportata a piedi fino alla strada, dove un’ambulanza l’ha presa in carico e trasportata all’ospedale di Biella.