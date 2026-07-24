Biella, riaperto il ponte della tangenziale: torna in funzione il semaforo di via Milano

Dopo diverse settimane di chiusura, nella giornata di ieri, giovedì 23 luglio, è stato riaperto al doppio senso di marcia il ponte della tangenziale di Biella, consentendo il ritorno alla normale viabilità lungo uno degli assi più trafficati della città. I lavori sul viadotto erano stati avviati lo scorso 16 giugno e conclusi con alcuni giorni di anticipo rispetto ai tempi del cronoprogramma, previsti originariamente entro il 31 luglio.

Nella giornata di oggi, intorno alle 8, il Comune ha dunque riattivato il semaforo di via Milano, che era stato temporaneamente spento durante il periodo di chiusura del ponte per agevolare il deflusso del traffico e limitare i disagi causati dalla forte congestione della circolazione.

Con la riapertura dell'infrastruttura e il ripristino dell'impianto semaforico, la viabilità cittadina torna così alla configurazione ordinaria.