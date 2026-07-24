Un nuovo mezzo per l'autonomia: UICI Biella acquista un’auto per il trasporto di persone con disabilità visiva

Più mobilità, più autonomia e un supporto concreto nella vita di tutti i giorni. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) – Sezione Territoriale di Biella - annuncia con orgoglio l’acquisto di una nuova autovettura, un tassello fondamentale per garantire la piena inclusione e l'accompagnamento delle persone non vedenti e ipovedenti del territorio biellese.

La realizzazione di questo importante progetto è stata resa possibile grazie al determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha scelto di sostenere l'iniziativa nell'ambito del bando "Spazio alla Comunità".

Il nuovo mezzo sarà impiegato quotidianamente per rispondere alle esigenze primarie della comunità locale con disabilità visiva, permettendo di svolgere con maggiore serenità ed efficienza attività essenziali quali: accompagnamento presso strutture sanitarie per visite mediche, terapie e controlli; spostamenti per commissioni e pratiche della vita quotidiana; partecipazione ad attività sociali, culturali e formative promosse dalla Sezione per contrastare l'isolamento sociale.

"Questo nuovo mezzo rappresenta molto più di una semplice automobile: è uno strumento di libertà e indipendenza per i nostri soci - dichiara Stefania Coppola, Presidente di UICI Biella - L'autonomia negli spostamenti è una delle sfide più grandi per chi vive con una disabilità visiva. Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per aver creduto nel nostro progetto e per la costante attenzione e sensibilità dimostrata verso le esigenze del nostro territorio".

Grazie al bando "Spazio alla Comunità", la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella riconferma il proprio ruolo centrale nel tessuto sociale biellese, affiancando gli enti del Terzo Settore nel dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini più fragili.