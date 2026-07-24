Ski & Bike Rental Bielmonte, il noleggio e-bike in Oasi Zegna che punta sulla sicurezza FOTO

Con la stagione estiva, l’Oasi Zegna trasforma il suo paesaggio nella meta ideale per escursioni, passeggiate e gite in bicicletta. Insieme ai colori stagionali cambia anche il target di Ski & Bike Rental Bielmonte, che sostituisce il noleggio sci con il noleggio delle e-bike, ideali per godersi una giornata estiva in tutta tranquillità e sicurezza, immersi nella natura tra boschi, prati verdi e sentieri di tutti i livelli. Da qui è infatti possibile raggiungere non solo la Valle Cervo, ma anche le moltissime destinazioni della Valsessera.

Da Ski & Bike Rental Bielmonte, in Regione Bielmonte 14A, è possibile prenotare una bicicletta elettrica per una giornata o per mezza giornata, a seconda delle esigenze. Uno tra i punti di forza del punto noleggio è che da quest’anno sono disponibili modelli Cannondale di ultima generazione in tutte le misure, dalla Small alla XL. Per chi ne avesse necessità, è possibile inoltre richiedere il casco senza maggiorazioni di prezzo. Anche in ambito di manutenzione meccanica dei mezzi, noleggiare una e-bike qui significa avere una garanzia.

Dove non arriva la manutenzione, arriva comunque la prevenzione. In caso di forature fino a tre millimetri di dimensione, le camere ad aria delle biciclette, già protette da copertoni rinforzati, mantengono la pressione della gomma grazie a un liquido presente al loro interno. Nel caso in cui vi fosse necessità, lo Ski & Bike Rental Bielmonte fornisce anche il kit di riparazione, che contiene una pompa, una camera d’aria e gli attrezzi necessari in caso di emergenza.

Per chi ne avesse bisogno, è possibile effettuare anche la richiesta per una guida. Prenotando in anticipo, il noleggio bici mette a disposizione questo servizio, molto utile per chi volesse scoprire la vicina Valsessera o gli angoli nascosti dell’Oasi Zegna.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Sito: https://www.skirentalbielmonte.com/

E-Mail: skirentalbielmonte@gmail.com

WhatsApp: 331 2180215