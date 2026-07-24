Biella, "La Biella che Ballava": stop a vetro, lattine e spray urticanti

Si comunica che con ordinanza sindacale 11/26 per l'evento ‘La biella che ballava’ che si terrà oggi 24 luglio 2026 dalle ore 19.00 fino alle ore 02.00 del 25.07.2026 in piazza Duomo, via Seminari (tratto tra via Vescovado e via Duomo) via Duomo (tratto tra via Italia e via Seminari) via Amendola (tratto tra via Don Minzoni e via Seminari) è istituito il divieto a chiunque di introdurre, vendere e somministrare, bevande e generi alimentari in bottiglie e/o contenitori di vetro, bicchieri di vetro e lattine, anche ove dispensate da distributori automatici e non potranno essere utilizzate fuori dei pubblici esercizi ivi presenti, posate e bicchieri se non in plastica o materiale biodegradabili.

È istituito inoltre il divieto a chiunque di trasportare, detenere e utilizzare spray urticante e/o artifici pirotecnici. Si ricorda che i trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ricordiamo anche che, come già anticipato, in occasione delle manifestazioni in Piazza Duomo anche la viabilità è modificata: sia per i divieti di sosta che per i divieti di circolazione in piazza Duomo e nelle vie adiacenti.



