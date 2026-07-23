Biella, è ufficiale: ha riaperto il Ponte della Tangenziale in entrambi i sensi di marcia

Buone notizie per gli automobilisti biellesi. Dalle 10 di oggi, 23 luglio, ha riaperto alla viabilità, in entrambi i sensi di marcia, senza limitazioni, il Ponte della Tangenziale dopo la conclusione dei lavori, avviati lo scorso 16 giugno e conclusi con alcuni giorni di anticipo rispetto ai tempi del cronoprogramma, previsti originariamente entro il 31 luglio.

Come comunicato da Anas, il progetto prevedeva, infatti, la sostituzione dei 19 giunti di dilatazione installati lungo l’infrastruttura, ormai ammalorati, per un investimento complessivo pari a circa 200mila euro, a completamento degli interventi eseguiti nell’estate 2023, che avevano previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione, del sistema di raccolta delle acque e della pavimentazione dell’impalcato.

Un cantiere necessario che tuttavia ha cambiato le abitudini del traffico locale. Per oltre un mese, infatti, la viabilità cittadina ha conosciuto rallentamenti e lunghe code: non solo in via Milano fino al centro di Chiavazza ma anche nelle vie secondarie e nei paesi della cintura in direzione del capoluogo laniero, oltre all’uscita della Superstrada. M

olte anche le riflessioni degli utenti su come ripensare la viabilità, a fronte di futuri cantieri, con l’ipotesi di ripristinare il guado sul torrente Cervo o realizzare un altro viadotto da affiancare a quello attuale. Tutte idee e progetti che andranno affrontate nelle sedi opportune dalle istituzioni del nostro territorio.