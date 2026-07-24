Estate, il momento giusto per prevenire i danni del gelo: l'importanza di isolare le tubature FOTO

Quando si pensa all'estate, il rischio del gelo sembra lontanissimo. Eppure è proprio questo il periodo migliore per programmare gli interventi di isolamento delle tubazioni e arrivare preparati alla stagione fredda.

Lo sanno bene i professionisti di CTA Isolamenti di Cossato, azienda specializzata nelle coibentazioni civili e industriali, che ogni anno si trova a intervenire per risolvere danni causati dal congelamento delle tubature. Problemi che, nella maggior parte dei casi, avrebbero potuto essere evitati con un'adeguata prevenzione.

Le tubazioni più esposte al freddo – come quelle installate all'esterno degli edifici, nei locali non riscaldati, nei sottotetti, nei garage o a ridosso di pareti particolarmente fredde – sono infatti vulnerabili alle basse temperature. Quando l'acqua al loro interno congela aumenta di volume, esercitando una forte pressione sulle pareti del tubo fino a provocare crepe o vere e proprie rotture. Le conseguenze vanno ben oltre la semplice sostituzione del tratto danneggiato. Infiltrazioni d'acqua, muri umidi, danni alle finiture, blocco dell'impianto e interventi d'urgenza possono trasformare un inconveniente apparentemente contenuto in una spesa decisamente più impegnativa. Per questo motivo un corretto isolamento termico rappresenta un investimento che tutela l'impianto nel tempo. La coibentazione contribuisce infatti a proteggere le linee idriche dagli sbalzi di temperatura, riducendo in modo significativo il rischio di congelamento. Nel caso delle tubazioni dell'acqua calda, inoltre, limita la dispersione del calore, migliorando l'efficienza energetica e contribuendo a contenere i consumi.

L'estate offre le condizioni ideali per eseguire questi lavori: le temperature favorevoli consentono di operare senza l'urgenza dettata dal maltempo e permettono di programmare gli interventi con maggiore tranquillità, evitando di trovarsi ad affrontare un'emergenza proprio nei mesi più freddi. Nel settore degli impianti e delle coibentazioni, la prevenzione è spesso la scelta più conveniente. Rimandare l'isolamento fino all'arrivo del primo gelo significa esporsi a rischi evitabili. Un po' come accorgersi di avere le gomme lisce mentre l'auto sta già andando in testacoda: tecnicamente si può ancora intervenire, ma farlo prima è decisamente la soluzione più intelligente.

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