Biella, sindaco e assessori incontrano il protagonista di tre gesti di grande onestà

L'amministrazione comunale di Biella ha incontrato e ringraziato un cittadino biellese che, nel giro di pochi mesi, si è reso protagonista di tre gesti di grande onestà e senso civico.

Corrado Neggia, ex consigliere comunale, ha infatti restituito ai legittimi proprietari un portafoglio con soldi e documenti ritrovato su un autobus a Rimini, un telefono cellulare trovato su un treno sulla tratta Milano-Torino e 50 euro rinvenuti nei pressi di uno sportello bancomat a Chiavazza.

Un comportamento esemplare che il sindaco Marzio Olivero e gli assessori hanno voluto riconoscere con un incontro dedicato, alla presenza anche della mamma Carla, visibilmente orgogliosa del figlio.