Parco Avventura a Oropa, percorsi di tutti i livelli per un divertimento immerso nella natura FOTO

Viste le alte temperature registrate negli scorsi giorni, molte persone sono alla ricerca di un po’ di fresco e scelgono di recarsi nelle località di montagna del Biellese. Tra le più gettonate vi è Oropa e, in particolare, il Parco Avventura. Si tratta di un’attrazione che mette a disposizione un’ampia offerta di percorsi per tutti i livelli, da quelli più semplici e a prova di vertigini a quelli più difficili, pensati per i più coraggiosi.

Il Parco Avventura di Oropa è ormai aperto da moltissimi anni e nel tempo si è sempre dimostrato in grado di accogliere giovani, famiglie e ragazzi in cerca di divertimento. Una volta indossati i dispositivi di sicurezza forniti dal Parco, ognuno sceglie il percorso più adatto alle sue capacità. Anche il personale, molto attento e formato per garantire la sicurezza dell’attrazione, è sempre a disposizione per domande e necessità.

I gestori sono sempre alla ricerca di rinnovamento per offrire una maggiore varietà al divertimento del Parco: "Il Parco Avventura è fantastico - dichiara il Presidente della Fondazione Funivie Oropa e gestore del Parco Avventura Gionata Pirali - . Gli anni scorsi abbiamo rinnovato e portato diverse novità per i biellesi e i turisti, rivisitando l’ergonomia del parco e svolgendo numerosi lavori".

Anche in campo di sicurezza, il Parco è attentamente organizzato: "Noi forniamo una vigilanza costante per i nostri utenti, che si trovano sempre in sicurezza grazie alle attrezzature da noi fornite e al nostro personale. Seguendo un protocollo di sicurezza che rispetta i canoni di legge, interveniamo nel caso in cui i fruitori del parco riscontrino problemi o abbiano necessità di scendere dai percorsi", ha spiegato Alberto Busca, il Responsabile del Parco Avventura di Oropa.

Tra le novità introdotte negli anni scorsi, il ricondizionamento del percorso giallo, un tracciato che si può considerare come una sorta di baby parking, dove i bambini possono intrattenersi in tutta sicurezza. Inoltre, è stata allestita un’area in cui è possibile organizzare feste per ogni ricorrenza, un’altra iniziativa che prova l’importanza che il Parco dà al tema dell’accoglienza.

"Noi rinnoviamo l’invito, e saremo pronti a farvi godere di questa esperienza unica con la massima accoglienza e disponibilità", così ha concluso Gionata Pirali.

Il Parco Avventura è aperto anche su settimana e per tutto il mese di agosto. Per maggiori informazioni consultare il sito: https://sites.google.com/view/parcoavventuraoropa/home-page.