Calcio, nuovo innesto alla Biellese: a centrocampo arriva Valentino Salducco

La Biellese 1902 è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentino Salducco, centrocampista classe 2003, che vestirà la maglia della prima squadra nella stagione sportiva 2026/27.

Nato a Biella il 29 agosto 2003, Salducco approda nel club della sua città natale dopo una stagione disputata con il Sestri Levante nel Girone A di Serie D. Con la formazione ligure ha collezionato 36 presenze, realizzato 8 gol e servito 9 assist, confermandosi tra i centrocampisti più incisivi della categoria. Il suo percorso calcistico è iniziato a soli 4 anni nella scuola calcio del Borgomanero, per poi proseguire con Romagnano Sesia e Borromeo Vergante. Nel 2012 è stato tesserato dalla Juventus, società con la quale ha completato tutta la trafila del settore giovanile, distinguendosi per qualità tecniche e carisma.

Le sue prestazioni gli sono valse la fascia di capitano dell’Under 17 bianconera e le convocazioni con le Nazionali italiane Under 15, Under 16 e Under 17. All’inizio della stagione 2020/21 è passato al Monza Under 19, dove ha militato per due stagioni, maturando un’importante esperienza in Primavera 2. A settembre 2022 ha compiuto il salto tra i grandi con la Castanese in Serie D, categoria nella quale ha successivamente vestito anche le maglie di NovaRomentin (allora RG Ticino), Caratese, Gozzano e, infine, Sestri Levante. Nel quarto campionato nazionale, in Liguria ha superato il traguardo delle 100 presenze in carriera.

Queste le sue parole da nuovo giocatore bianconero: “Sono nato a Biella, anche se non ho mai vissuto qui. Per questo vestire questa maglia per me ha un significato speciale ed è un’emozione importante. Arrivo con tanta voglia di fare, con obiettivi chiari e grandi ambizioni, pronto a dare il massimo. La scorsa stagione ho affrontato la Biellese da avversario e quell’esperienza mi ha aiutato nella mia scelta. Giocare in questo stadio, in un ambiente capace di fare la differenza, mi ha colpito molto. Sono stati proprio questi aspetti, insieme al progetto del club, alcuni dei motivi principali che mi hanno convinto a venire qui”.