Sfide, gare e premiati al Golf Club Cavaglià FOTO

Il mese di luglio al Gc Cavaglià prosegue con due appuntamenti. Sabato andrà in scena la sfida in Ryder Style riservata ai soci “Pari vs Dispari”. Ritrovo ore 10, inizio 10.30. Domenica si giocherà il Trofeo Lilt (18 buche, a coppie 4PM Stableford) gara benefica a favore di Lilt Biella a sostegno dell’Hospice l’Orsa Maggiore. Prevista gara di putting green e lotteria con premi ad estrazione. A seguire rinfresco.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Domenica al Golf Club Cavaglià si è disputa la classica Coppa Menabrea by Momo Bevande gara a coppie (18 buche, Stableford) che si è giocata con l’inedita formula Canada Cup (somma degli score). Nel lordo successo di Rohan Jay Silva/Massimo Stesina con 60 punti. Nel netto vittoria Giorgio Andrigo/Cristina Ferla con 76 seguiti da Vittorio Eulogio/Patrizia Tallia con 73 e AnnaMaria Lo Conte/Alessandro Girelli con 73. Prima squadra mista Bruno Fortina/Tiziana Tescari con 70. Ha chiuso la giornata un rinfresco finale con degustazione di birra e gazeuse.

Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià il Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 3 categorie), circuito con semifinali e finali nazionali a ranking che ha visto al via un’ottantina di partecipanti. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Andrea Iannantuoni Margara 35, 1° Netto Ruggero Di Giusto Cavaglià 39, 2° Netto Francisco Miguel De Sousa Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 41, 2° Netto Andrea Vallet Mantellino Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Luca Garofalo Laghi 43, 2° Netto Maria Cristina Sacco Laghi 42. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 34. 1° Seniores Sandro Rech Laghi 41.

