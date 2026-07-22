Bocce, concluso il Torneo Notturno ARCI: ecco i vincitori

Si è concluso il 52° Torneo Notturno ARCI, valido per il Trofeo "Memorial Mauro Torlaschi - Sigillo d'Argento Laureta-na".

Il successo è arriso alla squadra dell'Arci Pralungo, secondo posto per il Bar Gatto Matto. Il contemporaneo torneo di consolazione a quadrette è stato vinto dall'Ecocalor Pollone, secondo porto per Arci Spolina. Le finali si sono giocate lunedì scorso nel bocciodromo della società Burcina di Pollone.

Prima del fischio d'inizio ufficiale dei match, sul campo è stata consegnata da Ugo Pinarello a nome della famiglia, la targa " Memorial Rino Lanza" a Lorenzo Grosso. Erano presenti alla serata il presidente del comitato dell'Arci provinciale Walter Clemente, il vicepresidente Franco Boseglio e la madrina della manifestazione Mariella Barbero.