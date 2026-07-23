Censimento popolazione e abitazioni, a Vigliano ultimi giorni per presentare le candidature

Il comune di Vigliano Biellese comunica che è stato pubblicato il Bando per la selezione dei Rilevatori in occasione dell'edizione 2026 del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni che avrà inizio il prossimo 5 ottobre.

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 luglio 2026. Il testo del Bando ed il modello per la candidatura è disponibile sul sito web del Comune.

Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio Servizi Demografici, in via Milano 234, al numero 015.512041 o demografico@vigliano.info

Questi gli orari: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12; mercoledì e giovedì anche dalle 14.15 alle 16.