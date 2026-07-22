Sostegno, finta rapina alla nuora: 86enne consegna l'oro ai finti Carabinieri

Ancora una truffa ai danni di un’anziana nel Biellese. Nel primo pomeriggio di ieri martedì 21 luglio una donna del 1940, residente a Sostegno, è stata raggirata da ignoti che si sono spacciati per Carabinieri riuscendo a farsi consegnare alcuni monili in oro.

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe ricevuto la consueta telefonata fraudolenta: dall’altra parte del telefono un finto Carabiniere le avrebbe riferito che l’auto della nuora era rimasta coinvolta in una rapina e che i militari la stavano seguendo per fermarla e sequestrarla. Per evitare conseguenze, sarebbe stato però necessario consegnare un controvalore in oro.

Poco dopo, tra le 13 e le 14, un uomo descritto come vestito in modo elegante si è presentato all’abitazione della donna e si è fatto consegnare i gioielli, per poi allontanarsi.

L’anziana, intorno alle 15, una volta resosi conto di essere stata truffata, ha contattato i Carabinieri raccontato il fatto. Sono in corso gli accertamenti per quantificare con precisione il danno e individuare i responsabili. Il figlio della donna presenterà formale denuncia.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a diffidare di richieste di denaro o preziosi avanzate per telefono da persone che si qualificano come appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici: Carabinieri, Polizia e istituzioni non chiedono mai la consegna di denaro o gioielli per risolvere problemi giudiziari o incidenti.