Tollegno, avviato il nuovo servizio sperimentale di spazzamento meccanizzato delle strade

È stato avviato a Tollegno il servizio sperimentale di pulizia delle vie del paese con il nuovo mezzo SEAB, alla presenza del sindaco Lele Ghisio, che si è confrontato con gli operatori impegnati sul territorio. L'obiettivo è quello di migliorare progressivamente il decoro urbano e la pulizia delle strade, valutando l'efficacia del servizio e le eventuali modalità di implementazione futura. Tuttavia, già nelle prime ore di attività sono emerse alcune criticità legate alla presenza di autovetture lasciate in sosta nonostante i divieti e gli avvisi preventivamente posizionati.

“Comprendiamo che modificare le proprie abitudini possa richiedere un piccolo sforzo, ma chiediamo a tutti i cittadini un po' di collaborazione – riporta Ghisio - Spesso sarebbe sufficiente fare qualche passo in più e utilizzare parcheggi regolari, evitando non solo di ostacolare il servizio di spazzamento, ma anche di intralciare il passaggio pedonale e la circolazione degli altri veicoli”.

“Il successo di questo servizio dipende anche dal senso civico e dalla collaborazione di ciascuno – conclude - Un paese più pulito e ordinato è un beneficio per tutta la comunità. Un ringraziamento agli operatori SEAB per il lavoro svolto e ai cittadini che, con attenzione e disponibilità, hanno contribuito alla buona riuscita di questa sperimentazione”.