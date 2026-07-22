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CRONACA | 22 luglio 2026, 09:00

Temporale e forte vento nella notte, alberi a terra tra Masserano e Lessona

In campo i Vigili del Fuoco di Cossato per la messa in sicurezza dell’area interessata.

Temporale e forte vento nella notte, alberi a terra tra Masserano e Lessona (foto di repertorio)

Temporale e forte vento nella notte, alberi a terra tra Masserano e Lessona (foto di repertorio)

Un intenso temporale, con forti raffiche di vento, si è abbattuto nella zona tra Masserano e Lessona, dove alcune piante sono crollate a terra occupando l’intera carreggiata. Le segnalazioni sono arrivate nella notte appena trascorsa, intorno alle 3 di oggi, 22 luglio. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cossato, impegnati a rimuovere gli alberi e a mettere in sicurezza l’area interessata.  A detta dei residenti si sarebbe trattata di una vera e propria “bomba d’acqua”. Al momento, non si segnalano danni a mezzi o abitazioni. 

g. c.

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