Temporale e forte vento nella notte, alberi a terra tra Masserano e Lessona (foto di repertorio)

Un intenso temporale, con forti raffiche di vento, si è abbattuto nella zona tra Masserano e Lessona, dove alcune piante sono crollate a terra occupando l’intera carreggiata. Le segnalazioni sono arrivate nella notte appena trascorsa, intorno alle 3 di oggi, 22 luglio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cossato, impegnati a rimuovere gli alberi e a mettere in sicurezza l’area interessata. A detta dei residenti si sarebbe trattata di una vera e propria “bomba d’acqua”. Al momento, non si segnalano danni a mezzi o abitazioni.