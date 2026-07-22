A Netro una festa della birra da record con oltre 3.000 coperti serviti e più di 3.000 litri di birra spillati FOTO

Ci sono feste che si organizzano... e feste che si vivono con il cuore.

Anche quest'anno la nostra Festa della Birra si è conclusa, lasciandoci negli occhi sorrisi, abbracci, musica, brindisi e la soddisfazione di aver condiviso sei giorni davvero indimenticabili.

Forse è stata l'edizione dei record: oltre 3.000 coperti serviti e più di 3.000 litri di birra spillati. Ma il numero che conta davvero è quello delle persone che hanno scelto di essere con noi, riempiendo il nostro paese di vita, allegria e voglia di stare insieme.

Speriamo di aver regalato momenti di spensieratezza ai netresi e a tutti gli amici arrivati da vicino e da lontano. Vedere il nostro piccolo paese animarsi, accogliere così tante persone e farsi conoscere è il regalo più bello che questa festa possa farci.

A chi, inevitabilmente, abbiamo arrecato qualche disagio con la musica e la festa fino a tarda sera, chiediamo un po' di comprensione. Sono solo pochi giorni all'anno, ma rappresentano tanto: un'occasione per valorizzare il nostro territorio, creare aggregazione e far conoscere Netro a migliaia di persone.

Tutto questo, però, non sarebbe possibile senza chi lavora dietro le quinte.

Un enorme grazie va a tutti i nostri volontari. Quest'anno, oltre ai nostri instancabili collaboratori di sempre, abbiamo avuto il piacere di rivedere alcuni storici volontari e di accogliere anche i loro figli e ragazzi. Questo ci riempie di gioia e ci fa guardare con speranza al futuro, certi che lo spirito di volontariato continui a tramandarsi di generazione in generazione.

Grazie al personale AIEB, ai volontari del 118, alle Forze dell'Ordine e all'Amministrazione Comunale per la disponibilità, la professionalità e il supporto che ci hanno garantito prima e durante tutta la manifestazione.

Infine, il grazie più grande va a tutti voi: a chi è passato anche solo per una birra, a chi ha cenato con noi, a chi ha ballato, riso, brindato e scelto di condividere un pezzo della propria estate insieme a noi.

È per voi che ogni anno mettiamo passione, tempo e impegno in quello che facciamo.

L'avventura continua... ci vediamo prestissimo con Agosto in Festa!

A breve pubblicheremo il programma completo.

Grazie a tutti... perché una festa così bella la rendete speciale voi