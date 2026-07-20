Si getta tra le auto e poi sale sul tetto dell'ospedale di Biella: soccorso un giovane dopo una delicata trattativa

Attimi di preoccupazione tra Biella e Cossato per un giovane di origine straniera, residente nella vicina Lombardia, che si è reso protagonista di due distinti interventi che hanno visto l’azione congiunta del personale sanitario e delle forze dell’ordine.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 9.15 di oggi, nei pressi di un bar di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcune testimonianze, il 22enne avrebbe iniziato a gettarsi ripetutamente in mezzo alla carreggiata, creando una situazione di pericolo per sé stesso e per gli automobilisti in transito. Allertati dai passanti che hanno assistito alla scena, sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno trovato il ragazzo in evidente stato di agitazione. Dopo essere stato bloccato in sicurezza, è stato lasciato alle cure del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per i controlli del caso.

La situazione si sarebbe poi aggravata nella tarda mattinata: sembra, infatti, che l’uomo, intorno alle 13.30, sia salito sul tetto dell'ospedale, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono arrivati nuovamente i Carabinieri, assieme alla Polizia e ai Vigili del Fuoco. Dalle informazioni raccolte, il 22enne avrebbe chiesto espressamente la presenza dei militari dell'Arma mentre un negoziatore avrebbe avviato un dialogo con lui per convincerlo a desistere.

Dopo circa mezz'ora di trattative, il giovane si è tranquillizzato e ha accettato di scendere dal tetto. Una volta raggiunto in sicurezza dai Vigili del Fuoco, è stato affidato al personale sanitario per le cure e gli approfondimenti clinici necessari. Gli accertamenti sull'accaduto sono stati affidati agli uffici preposti della Questura.