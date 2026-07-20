Biella, minacce ai sanitari: intervento dei Carabinieri al Pronto Soccorso

Intervento dei Carabinieri al Pronto Soccorso di Biella. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe inveito verbalmente e minacciato pesantemente il personale sanitario presente.

La causa sarebbe da attribuire ad una richiesta negata di farmaci specifici che avrebbero dovuto essere prescritti dal medico condotto dell’ASL.

Una volta allertati, sono giunti sul posto i militari dell’Arma ma dell’uomo non vi era più traccia. Sono in corso, ora, i dovuti accertamenti. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 19 luglio.