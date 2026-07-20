Furti a Curino e Cavaglià, arrivano i Carabinieri

Ladri di nuovo in azione nel Biellese. Nella giornata di ieri, 19 luglio, mani ignote avrebbero colpito all’interno di un’abitazione: dopo aver forzato una finestra, hanno messo a soqquadro le stanze per poi fuggire con alcuni gioielli e denaro contante in fase di quantificazione. Il fatto è avvenuto a Curino.

Poco prima, invece, in un supermercato di Cavaglià, stando alle prime ricostruzioni, due uomini avrebbero asportato alcuni generi alimentari per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Su entrambi gli episodi le indagini sono affidate ai militari dell’Arma.