Massazza regala una copia della Costituzione ai diciottenni

«La Costituzione è un documento vivo e attuale, fondamento delle nostre Istituzioni, ma soprattutto guida per tutte le regole e le modalità che ci costituiscono, appunto, come società civile: donarla ai giovani, dunque, non è soltanto un investimento in termini di senso dello Stato, ma anche per tutta la nostra società. Leggerla, conoscerla e comprenderla significa diventare cittadini più consapevoli»: così la consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML) commenta la consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni del comune di Massazza a cui ha preso parte, su invito del sindaco Enrico Casana.

«Non partecipiamo soltanto a una cerimonia istituzionale – ha proseguito Rocchi -, ma offriamo ai nostri giovani un segnale di presenza e di vicinanza, donando loro un sentiero da seguire, quello tracciato dai Padri Costituenti, che speriamo possa condurli a impegnarsi nelle istituzioni, a sostenere e difendere la nostra società costituita come libera e democratica, a essere cittadini più attenti e sensibili al significato della nostra Carta Costituzionale e delle norme che da essa discendono».

Conclude Rocchi: «Spero che i nostri ragazzi, avendo con sé la Costituzione, provino il desiderio di approfondirne la conoscenza: solo investendo sui giovani possiamo assicurare la continuità delle nostre Istituzioni democratiche e il futuro della nostra Comunità: di fronte a chi ipotizza una società frammentata, mesmerizzata dalla tecnologia, rispondiamo mantenendo vivo e vitale il legame che ci unisce e ci rende una comunità salda e forte, la nostra meravigliosa Costituzione. Per questo sarò sempre disponibile e presente in momenti come questo, per cui ringrazio il sindaco Casana e tutta l’amministrazione comunale, e non mi stancherò mai di ribadire il valore e l’importanza di questo testo, dono inestimabile delle donne e degli uomini della Costituente, che noi oggi con rispetto trasmettiamo ai nostri giovani».