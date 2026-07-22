"The Lodger": il capolavoro del cinema muto di Hitchcock orchestrato dal vivo

Sabato 1 agosto alle ore 21.30, nel prato della Chiesa Parrocchiale Madonna della Neve di Castagnea, a Portula (BI), si terrà una straordinaria proiezione sotto le stelle di “The Lodger”, il celebre film muto di Alfred Hitchcock, accompagnata dal vivo dal Quartetto d'Archi Hitchcock.

Per la prima volta Oasi Zegna ospita un'iniziativa unica nel suo genere, che permetterà al pubblico di vedere il capolavoro di Hitchcock con l'esecuzione dal vivo della colonna sonora composta da Ezio Bosso, eseguita in sincrono. Un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera del grande cinema muto attraverso un'esperienza che unisce musica, immagini e il fascino di una serata all'aperto.

L'appuntamento si inserisce nel programma delle attività sostenute da Fondazione Zegna nell'ambito della collaborazione con Obiettivo Orchestra, progetto formativo della Scuola APM di Saluzzo, realizzato insieme alla Filarmonica Teatro Regio Torino. Una partnership che testimonia la comune volontà di investire sul talento delle nuove generazioni e di offrire concrete opportunità di crescita professionale ai giovani musicisti.

Obiettivo Orchestra nasce con l'obiettivo di accompagnare i diplomati dei conservatori nel delicato passaggio tra la formazione accademica e il mondo del lavoro. Attraverso il confronto diretto con le prime parti della Filarmonica TRT, gli allievi acquisiscono competenze altamente specialistiche legate alla pratica orchestrale, alla preparazione di audizioni e concorsi e alla gestione dell'ansia da prestazione grazie a un innovativo percorso di mental coaching, elemento distintivo del progetto.

Il lavoro si sviluppa sia sul piano individuale sia attraverso l'attività d'insieme, consentendo ai giovani musicisti di sperimentare concretamente le dinamiche professionali dell'orchestra. Al termine del percorso, una prova di audizione seleziona gli allievi che potranno essere coinvolti nelle produzioni sinfoniche della Filarmonica TRT, favorendo così un immediato inserimento nel mondo professionale.

Parte integrante della formazione è inoltre l'attività concertistica. Il Quartetto Hitchcock, già applaudito al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso 17 maggio, rappresenta uno di questi esempi concreti di valorizzazione del talento emergente.

La serata di Castagnea costituisce una delle tappe del percorso concertistico sostenuto da Fondazione Zegna, che proseguirà con la Giornata FAI del Panorama, in programma domenica 6 settembre a Casa Zegna e nell'Oasi Zegna.

Programma della serata

Alfred Hitchcock (1899-1980)

The Lodger – proiezione all’aperto del lungometraggio con esecuzione dal vivo della colonna sonora per quartetto d'archi di Ezio Bosso (1971-2020)

Durata: 91 minuti

Quartetto d'Archi Hitchcock

Violino: Rachele Checcucci

Violino: Chiara Sticchi

Viola: Laura Domenis

Violoncello: Gerardo Scavone

Informazioni

Data: Sabato 1 agosto

Orario: 21.30

Luogo: Prato della Chiesa Parrocchiale Madonna della Neve, frazione Castagnea 171, Portula (BI)

Al termine della proiezione, gli Amici di Castagnea saluteranno il pubblico con una tisana, per concludere insieme la serata

In caso di maltempo, la proiezione si terrà al coperto.

Saranno disponibili delle sedute, consigliamo di portare con sé un plaid e un repellente per insetti per godere al meglio della serata

Ingresso a offerta libera