Biella, con hashish in Piazza Duomo: segnalato 29enne

Un giovane di Biella è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti dopo un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia di Biella.

L'episodio risale al pomeriggio di lunedì 20 luglio, quando i militari, durante un servizio di controllo in Piazza Duomo a Biella, hanno sottoposto un 29enne, residente in città, a un'ispezione personale.

Nel corso dell'accertamento il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il 29enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, come previsto dalla normativa vigente.