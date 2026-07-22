PNRR, la Provincia di Biella centra tutti gli obiettivi: investiti quasi 13,5 milioni di euro

La Provincia di Biella ha completato tutti gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), raggiungendo il 100% degli obiettivi previsti e portando sul territorio investimenti per quasi 13,5 milioni di euro.

Un risultato ottenuto con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza fissata al 30 giugno 2026, con l'ultimo cantiere concluso il 29 dicembre 2025. La Provincia è ora impegnata nella fase finale di rendicontazione delle opere, in vista del termine ultimo del 31 agosto fissato da Bruxelles. In totale la Provincia di Biella ha realizzato dieci interventi: sei nell'edilizia scolastica, due sulla viabilità provinciale e due dedicati alla transizione digitale dell'Ente, cogliendo tutte le

opportunità offerte dal PNRR nell'ambito delle proprie competenze e trasformandole in investimenti per il Biellese.

La parte più consistente delle risorse è stata investita nelle scuole, con la costruzione della nuova palestra dell'IIS Cossatese e Vallestrona (3.600.000,00€), la riqualificazione dei servizi igienici dell'IIS Eugenio Bona (311.600,00€), l'adeguamento sismico (2.260.000,00€) e la ristrutturazione della palestra del Liceo Avogadro di Biella (421.000,00€) e il rifacimento delle palestre dell'IIS Quintino Sella (1.350.000,00€) e del Liceo G. e Q. Sella di Biella (772.000,00€).

Importanti anche gli interventi sulle strade provinciali, con la messa in sicurezza della SP 513 in Valle Cervo (2.745.000,00€) e della SP 419 della Serra (1.200.000,00€), dove sono stati realizzati lavori di consolidamento dei versanti e protezione della carreggiata per rendere più sicura la circolazione. Completano il quadro i due progetti di transizione digitale dell’Ente, pensati per rendere la Provincia più efficiente e capace di offrire servizi sempre più moderni a cittadini e Comuni.

Con l’adesione a due avvisi pubblici promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea con quanto previsto dal PNRR, la Provincia di Biella ha messo in sicurezza l’accesso ai servizi digitali tramite identità digitale SPID e CIE (14.000,00€) e avviato la migrazione dei propri dati e servizi sul cloud qualificato (780.080,00€). “Il PNRR ha rappresentato una straordinaria occasione che, come Provincia di Biella, abbiamo saputo cogliere fino in fondo – dichiara il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo –. Abbiamo lavorato per intercettare tutte le opportunità che il PNRR offriva nell'ambito delle nostre competenze, scegliendo di investire sulle priorità del territorio come scuole e strade. Rispettare le scadenze era fondamentale per non perdere i contributi del PNRR. Il mancato rispetto dei termini può infatti comportare la necessità di completare gli interventi con risorse proprie o nuovi mutui, una situazione che alcuni Enti si troveranno ad affrontare, con un peso economico destinato a ricadere sulle future amministrazioni e, di conseguenza, sui cittadini. Aver completato tutti e dieci

gli interventi con mesi di anticipo dimostra la capacità organizzativa e di programmazione della Provincia e ci permette oggi di guardare con soddisfazione al percorso compiuto”.

Con il completamento di tutti gli interventi si apre ora l'ultima fase del percorso previsto dal PNRR, quella della rendicontazione finale delle opere realizzate. Un passaggio amministrativo che consentirà alla Provincia di Biella di chiudere il programma con il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, confermando la capacità dell'Ente di rispettare, e anticipare, le scadenze previste.