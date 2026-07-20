Sta bene il bimbo trovato da solo in strada

Sta bene il bimbo di circa 3 anni trovato, nel primo pomeriggio di ieri, 19 luglio, mentre vagava disorientato per le vie di Benna, subito soccorso e segnalato alle forze dell’ordine da due coppie di automobilisti in transito.
Il piccolo è stato assistito fino all’arrivo del personale sanitario del 118, che l’ha trasportato nel reparto di Pediatria dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano per alcuni controlli.
I Carabinieri, invece, dopo aver informato le autorità comunali, si sono messi sulle tracce dei genitori, poi rintracciati. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei suoi cari fuoriuscendo dal cortile di casa attraverso un cancelletto lasciato inavvertitamente aperto.
Fortunatamente è stato poi ripreso poco distante dall’abitazione. Ulteriori accertamenti sono in corso ad opera dei militari dell’Arma.