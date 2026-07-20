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CRONACA | 20 luglio 2026, 12:40

Autoarticolato si ribalta sulla San Giacomo di Masserano-Rovasenda: estratto un uomo

In azione i Vigili del Fuoco, assieme al 118: presente anche l’elisoccorso assieme alla Polizia Stradale.

Autoarticolato si ribalta sulla San Giacomo di Masserano-Rovasenda: estratto un uomo

Autoarticolato si ribalta sulla San Giacomo di Masserano-Rovasenda: estratto un uomo

Incidente autonomo sulla SP 317, dove un autoarticolato è uscito di strada ribaltandosi di lato tra San Giacomo di Masserano e il vicino comune di Rovasenda.  Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 20 luglio. 

In particolare, stando alle informazioni raccolte, la cabina del mezzo pesante è rimasta su di un fianco in un tratto al di fuori della carreggiata mentre il rimorchio ostruiva l’intera arteria. 

In breve tempo, il conducente è stato assistito dai Vigili del Fuoco di Biella che l’hanno estratto dalla botola al di sopra della cabina. In seguito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. 

La squadra ha poi proceduto alla messa in sicurezza del veicolo e al ripristino della viabilità sulla strada rimuovendo l’autoarticolato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Biella e il 118 di Gattinara assieme all’elisoccorso. In fase di accertamento le cause del sinistro.

g. c.

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