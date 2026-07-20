Aveva 34 anni l’uomo morto annegato nel Lago di Viverone

Aveva circa 34 anni l’uomo di origine straniera che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel Lago di Viverone.

Si chiamava Amadou Diop, senegalese ed era domiciliato a Torino. La tragedia si è consumata poco dopo le 18 di ieri, 19 luglio: stando alle prime ricostruzioni, eseguite dai militari dell’Arma, l’uomo era a bordo di un pedalò, assieme ad altre due persone, quando all’improvviso sarebbe scivolato in acqua per cause da accertare non riuscendo più a riemergere. Purtroppo sembra che non sapesse nuotare.

Una volta lanciato l’allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi che, nel giro di qualche ora, ha recuperato il corpo. Disperati i tentativi di rianimazione ma purtroppo il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso per annegamento.

Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai Carabinieri, impegnati a ricostruire con accuratezza i contorni della vicenda. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, assieme ai Vigili del Fuoco e al reparto dei sommozzatori.