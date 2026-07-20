Bocce, grande risultato per Gaglianico con Luca Negro

Nella foto, Luca Negro e Davide Ponzo

In Veneto, a Ponte nelle Alpi, a Belluno, nello scorso fine settimana, si è giocato il campionato italiano individuale di categoria A con 38 giocatori in gara.

Al termine di una finale equilibrata, Luca Negro, portacolori del Crc Gaglianico Botalla Formaggi, si è imposto 9-8, su Emanuele Soggetti, portacolori della Brb Ivrea. Medaglia di bronzo per un altro atleta del Crc Gaglianico, Davide Ponzo, che ha condiviso il gradino basso del podio con Davide Cumero, portacolori della Crodroipese Udine.

Ha esultato il patron del Crc Gaglianico Sandro Bonino: “Sono orgoglioso dei miei giocatori, sinora hanno conquistato due titoli italiani, a coppie con Luca Negro, Silvano Cibrario e adesso ancora con Luca Negro nell'individuale, autore di una finale strepitosa”.

In effetti, Negro perdeva 6-8 all'ultimo tiro, ma con tre carreaux consecutivi è riuscito a conquistare tre punti e vincere il titolo.