Vigliano, tutte le informazioni per i servizi scolastici 2026-27

Dal 13 luglio al 28 agosto, nel comune di Vigliano Biellese, sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici da presentare esclusivamente on line attraverso il portale School net accessibile dalla home page dello stesso sito istituzionale o con accettazione subordinata alla verifica dei corretti pagamenti pregressi.



Importanti notizie sul pre scuola: attivo per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria (Amosso e San Quirico) dalle 7.30, con tariffa annuale 180 euro (90 euro dal secondo figlio). Il servizio per la scuola dell’infanzia verrà attivato solo al raggiungimento di minimo cinque iscrizioni. Il post scuola sarà attivo per la scuola infanzia dalle 16 alle 17.30 e per la scuola primaria di Amosso dalle 16.20 alle 17.50, con tariffa annuale: pari a 260 euro (130 euro dal secondo figlio).

Per informazioni e supporto ci si può rivolgere all'Ufficio scuole, al piano terra del Municipio, da lunedì a venerdì (ore 9-12) o per email: scuole@vigliano.info

Parlando di mensa scolastica il servizio è attivo per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con tariffe dei buoni pasto rivolti ai residenti pari a 5 euro; 6,20 per i non residenti. La richiesta di diete speciali va fatta contestualmente all’iscrizione allegando certificazione del medico specialista con validità limitata al singolo anno scolastico. Informazioni e supporto: 015 811595 o iscrizionimensa@coopfrassati.com

Per richiedere l’agevolazione occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE 2026 e presentare domanda accedendo all’apposito form dal sito internet comunale. L’agevolazione verrà applicata solo dopo le verifiche e a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza completa.

Infine, per i bambini residenti a Vigliano Biellese i testi sono già stati ordinati e saranno quindi disponibili e consegnati direttamente a scuola: non vanno prenotati, né ricercati altrove. Ai non residenti saranno consegnate le cedole che consentiranno l’addebito dei costi ai comuni di residenza.