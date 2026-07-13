Motori, Corrado Pinzano conquista l’argento al Rally della Marca

Secondo posto assoluto per Corrado Pinzano al 42° Rally della Marca, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger, disputato sulle colline trevigiane.

Il pilota biellese, affiancato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 preparata da PA Racing, ha affrontato una gara dai due volti. Dopo una prima parte complicata, condizionata anche da una notte quasi insonne, Pinzano ha cambiato passo nel giro conclusivo, trovando ritmo e fiducia con l’arrivo della pioggia.

Grazie a una scelta di gomme efficace e a una prova di grande livello, ha vinto la Power Stage “Monte Tomba” e recuperato terreno su Albertini. Alla partenza dell’ultima prova il distacco era di 14”7, ma il biellese è riuscito a precedere il rivale di 15”5, completando la rimonta e conquistando la piazza d’onore per appena nove decimi.

Il risultato gli ha fruttato 15 punti complessivi: 12 per il secondo posto e tre per il successo nella Power Stage. Pinzano è così salito dalla quarta alla seconda posizione nella classifica provvisoria del Campionato Italiano Rally Challenger.

«È un risultato che oserei definire perfetto, perché è arrivato al termine di una gara tutt’altro che semplice – ha commentato Pinzano –. Nella parte finale abbiamo stretto i denti e deciso di attaccare. Con Mauro abbiamo lavorato alla perfezione e la vettura ci ha trasmesso grande fiducia. Questo piazzamento conferma che siamo sulla strada giusta e ci dà una forte carica in vista del finale di stagione».

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Signor-Michi (Toyota Yaris Rally2) in 1:08’10.4; 2. Pinzano-Turati (Skoda Fabia RS Rally2) a 8.7; 3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia RS Rally2) a 9.6; 4. Trentin-Ometto (Skoda Fabia RS Rally2) a 13.9; 5. Andriolo-Menegon (Skoda Fabia RS Rally2) a 44.7.

CLASSIFICA CIR CHALLENGER: 1. Signor 44 punti; 2. Pinzano 34; 3. Dipalma 32; 4. Re 30; 5. Albertini 18.

Il campionato riprenderà dopo la pausa estiva con il Rally 1000 Miglia di Brescia, in programma il 4 e 5 settembre.