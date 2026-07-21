Ponte della Tangenziale, il Comune di Biella fa chiarezza sugli interventi in corso

L'amministrazione comunale di Biella interviene per fare chiarezza sul Ponte della Tangenziale, rispondendo ad una interrogazione presentata dall'opposizione, e in particolare per ricostruire le competenze dei diversi enti e spiegare la natura degli interventi in corso che ne hanno determinato la chiusura parziale.

«È importante fare chiarezza per evitare inutili allarmismi – dichiara il sindaco Marzio Olivero –. Il ponte non è di competenza del Comune di Biella e la sua manutenzione, il monitoraggio della struttura e tutti gli interventi tecnici spettano all'ente gestore, cioè Anas. Il ruolo del sindaco è quello di intervenire solo nel caso in cui vi siano situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità. Oggi non esistono elementi che rendano necessario adottare provvedimenti di questo tipo.»

Si ricorda anche quanto accaduto nel 1993, quando il crollo di tre campate portò alla ricostruzione del viadotto con fondazioni più profonde e importanti opere di consolidamento. In quell'occasione venne realizzata anche la briglia sul torrente Cervo, un'opera che, proprio perché costantemente esposta all'azione dell'acqua e alle piene, necessita periodicamente di manutenzione.

«Gli interventi che vengono eseguiti oggi – prosegue Olivero – non devono essere interpretati come un segnale di pericolo, ma come normali lavori di manutenzione su un'infrastruttura complessa. Anzi, il fatto che si continui a intervenire per preservarne l'efficienza rappresenta un elemento di attenzione e di prevenzione».

L'amministrazione comunale ribadisce infine che continuerà a chiedere il massimo livello di collaborazione e comunicazione da parte degli enti competenti, affinché ogni intervento sull'infrastruttura venga condiviso preventivamente con il Comune, nell'interesse dei cittadini e della corretta gestione del traffico.