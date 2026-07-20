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Valli Mosso e Sessera | 20 luglio 2026, 08:30

Provincia, in programma lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza stradale: ecco i comuni biellesi coinvolti

Provincia, in programma lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza stradale: ecco i comuni biellesi coinvolti (foto di repertorio)

Provincia, in programma lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza stradale: ecco i comuni biellesi coinvolti (foto di repertorio)

Nuove modifiche alla viabilità nella Provincia di Biella. 

Come comunicato dallo stesso ente, tramite ordinanza, dal prossimo 17 settembre verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile sui seguenti tratti stradali: la SP200I I Tronco-Valli di Mosso, al km 9+650, nel comune di Pettinengo; la SP200I I Tronco-Valli di Mosso, al km 11+650, nel comune di Veglio; la SP200I I Tronco – Valli di Mosso, dal km 16+900, nel comune di Valdilana; la SP321 Salussola-Arro, al km 3+950, nel comune di Salussola.

Tali misure sono state predisposte per consentire l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere di sicurezza stradale. I lavori si concluderanno entro il 13 gennaio 2027, con fascia oraria 0.00/24.00, sabati e festivi compresi.

g. c.

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