Memoria e partecipazione, a Cerrione si ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta FOTO

A Cerrione si è tenuto un solenne e intenso momento di raccoglimento per onorare la figura del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta formata da Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, vittime della strage di via d’Amelio, avvenuta il 19 luglio di 34 anni fa.

Per l’occasione si sono radunati diversi sindaci del territorio, assieme alle autorità (locali, provinciali e regionali) e ai rappresentanti delle forze dell’ordine. Per la prima volta la cerimonia si è tenuta quest’anno nel comune di Cerrione, che da oggi entra a far parte della rete di Avviso Pubblico, come sottolineato dalla coordinatrice provinciale Cristina Sitzia che, insieme ad altri amministratori locali, ha evidenziato il valore della memoria, oltre a condividere brevi cenni della vita di coloro che persero la vita in quella tragica estate del 1992.

Una commemorazione molto partecipata che ha visto anche la presenza in piazza Battaglione Aosta, a Vergnasco, di diverse realtà associative del paese (tra cui gli Alpini) e qualche giovane promessa, giunte per ascoltare parole di legalità e strettissima attualità, incastonate da tempo nelle menti di ognuno.