Salussola, iscrizioni ai servizi scolastici: il sindaco Pozzo lancia un appello per salvare lo scuolabus

Dal 1° al 31 agosto 2026 saranno aperte le iscrizioni ai servizi parascolastici organizzati dal Comune di Salussola per l'anno scolastico 2026/2027, il cui costo resta invariato rispetto allo scorso anno. Le famiglie potranno richiedere l'accesso al servizio di refezione scolastica, allo scuolabus e ai servizi di pre e post scuola (questi ultimi riservati agli alunni della scuola primaria).

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online da uno dei genitori, accedendo con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) tramite il portale eCivis o l'app dedicata.

Per conoscere costi, modalità di accesso e tutte le informazioni sui servizi è possibile consultare la Carta dei Servizi pubblicata sul sito del Comune. Per assistenza nella compilazione delle domande è invece possibile rivolgersi alla segreteria comunale negli orari di apertura o contattare il numero 0161 998124.

In occasione dell'apertura delle iscrizioni, il sindaco Valter Pozzo rivolge però un appello alle famiglie affinché valutino seriamente l'utilizzo dello scuolabus, un servizio che l'amministrazione considera fondamentale ma che, senza un numero adeguato di iscritti, rischia di non essere sostenibile.

"Chiedo alle famiglie di prendere in seria considerazione il servizio di scuolabus – spiega il primo cittadino –. Il contributo richiesto è di appena 50 euro all'anno, esattamente come l'anno passato, come anche tutti gli altri servizi. Si tratta di una cifra simbolica rispetto al valore effettivo del servizio. Salussola è il Comune territorialmente più esteso della provincia dopo quello di Biella, e garantire il trasporto scolastico in tutte le frazioni comporta costi importanti per carburante, assicurazione e manutenzione del mezzo".

Per il sindaco, il servizio non rappresenta soltanto un supporto pratico alle famiglie, ma ha anche una forte valenza educativa e sociale. "Per i bambini è un'occasione per conoscersi, socializzare e condividere un momento insieme prima e dopo la scuola. Per i genitori significa invece un risparmio di tempo e di denaro".

Pozzo sottolinea infine anche l'aspetto ambientale: "Utilizzare lo scuolabus significa anche avere meno auto in circolazione, ridurre il traffico e gli ingorghi davanti alla scuola. Per questo chiedo davvero alle famiglie di valutarne l'adesione: se il servizio non verrà utilizzato a sufficienza, rischierà di essere messo in discussione. Non possiamo permetterci di far viaggiare il mezzo quasi vuoto".

Portale eCivis: https://salussola.ecivis.it/

https://comune.salussola.bi.it/Dettaglionews?IDNews=406336