Polizia, il Commissario Capo Giulia Tiberti alla guida della Squadra Mobile di Biella

Nella data di ieri, 20 luglio, ha preso servizio presso la Questura di Biella il Commissario Capo della Polizia di Stato Giulia Tiberti.
Nata a Brescia nel 1994 la Dott.ssa Tiberti ha frequentato il 110° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, a seguito del quale veniva assegnata alla Questura di Brescia nell'estate 2022, ricoprendo per i primi due anni l'incarico di Vice Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e, nei due anni successivi, di Vice Dirigente DIGOS.
Con l’assegnazione alla Questura di Biella, il Commissario Capo Giulia Tiberti assume la guida della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con gli auguri del Questore della Provincia Delia Bucarelli.