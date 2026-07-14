Torna a Camandona il Trail di Sant’Anna

Torna nel comune di Camandona il Trail di Sant’Anna, la camminata ludico motoria, aperta a tutti e giunta alla sesta edizione.

La manifestazione sportiva avrà luogo domenica 19 luglio, in piazza Falletti, con partenza dei giri da 5 (ore 9) e10 chilometri (ore 9.30). Il costo dell’iscrizione è di 5 euro, comprensiva della distribuzione di bottigliette d’acqua lungo il percorso e l’arrivo.

Al termine, per chi lo vorrà, vi è la possibilità di pranzare presso la piazza nella struttura della festa. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Camandona, assieme alla Pietro Micca.