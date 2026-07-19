Ponderano dice "sì" al progetto della ciclopedonale per il Fontanone

Un nuovo collegamento ciclopedonale unirà il centro di Ponderano al quartiere Fontanone, offrendo un'alternativa sicura alla trafficata via Mazzini. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dell'opera, che prevede la realizzazione del percorso tra via G. Verdi e via Vecchia Strada al Vicinale Villanetto. L'intervento punta a migliorare la sicurezza della mobilità dolce, consentendo a pedoni e ciclisti di raggiungere il quartiere Fontanone attraverso un tracciato dedicato, riducendo così la necessità di percorrere una delle arterie più trafficate del paese.

Il progetto è il risultato di un percorso amministrativo avviato nei mesi scorsi, con l'affidamento degli incarichi professionali per la progettazione, le verifiche idrauliche dell'attraversamento sul Rio Fontanone, la progettazione strutturale e il coordinamento della sicurezza. Successivamente era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre ora arriva il via libera definitivo all'esecutivo. L'opera comprende anche la realizzazione dell'attraversamento del Rio Fontanone, indispensabile per garantire la continuità del nuovo collegamento. Per consentire la costruzione della pista, il Comune ha già acquisito parte delle aree necessarie attraverso una permuta perfezionata nei mesi scorsi. Resta da acquisire un'ultima porzione di terreno, per la quale sarà avviata la procedura di esproprio. Contestualmente all'approvazione del progetto, la Giunta ha infatti approvato il piano particellare di esproprio e dichiarato la pubblica utilità dell'intervento, passaggio necessario per completare l'iter.

Il sindaco Roberto Locca è entusiasta: "Manca ancora qualche correttivo, ma se tutto andrà come deve a settembre si parte con affidamento lavori e cantiere e a dicembre avremo il nostro regalo di Natale. Non nascondo che l'ho voluta io, perché quello della viabilità è uno problema che ritengo il biellese abbia sempre avuto, fin da quando facevo il tecnico in Comune. C'è scarsa attenzione, il Biellese oggi paga lo scotto di vecchie scelte. Per me è molto importante la tutela delle persone soprattutto di quelle che non hanno la possibilità di spostarsi. In questo caso in particolare, questa pista sarà molto utile per le persone che dal Fontanone andranno anche all'ospedale. Oggi chi abita al Fontanone per scendere nella parte bassa del paese deve fare via Mazzini che è una via molto trafficata. Penso in particolare alle nonne, alle mamme che finalmente avranno uno spazio protetto, sicuro, in cui muoversi. Si tratta di un percorso che tutela pedoni e ciclisti".

L'investimento complessivo ammonta a 85 mila euro interamente finanziato dal Comune.