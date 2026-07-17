Sotto questo sole.... a Candelo ci si rinfresca con la lettura

Quest'estate la Biblioteca comunale di Candelo offre ai cittadini un motivo in più per varcare la sua soglia: oltre ai consueti servizi di prestito e consultazione, è infatti anche un luogo dove trovare sollievo nelle giornate più calde, mettendo a disposizione ambienti climatizzati, accoglienti e aperti a tutti.

Un libro può rinfrescare la mente quanto l'aria condizionata rinfresca l'ambiente, e la biblioteca è il posto dove queste due cose si incontrano.

In molte città italiane stanno nascendo i "rifugi climatici" e anche Candelo promuove questo progetto. Non significa semplicemente offrire un ambiente climatizzato: significa mettere a disposizione della comunità un luogo dove trovare sollievo dal caldo e occasioni di crescita, socialità e conoscenza, sia come utenti che come volontari.

Anche questa estate la Biblioteca resterà aperta, osservando soltanto una breve chiusura dal 10 al 21 agosto. Un impegno che rende quella di Candelo una delle poche biblioteche a garantire una continuità di apertura così estesa durante il periodo estivo.

«La biblioteca è molto più di un luogo dove prendere in prestito un libro» sottolinea l'Assessore alla Biblioteca e Vicesindaco Selena Minuzzo «È uno spazio pubblico aperto a tutti, un luogo dove trovare un po' di refrigerio, rallentare i ritmi, leggere e trascorrere qualche ora in tranquillità. La biblioteca è così sempre di più un luogo che si prende cura delle persone, nel corpo e nell'anima, restando vicini ai bisogni quotidiani dei cittadini.»

Il Sindaco Paolo Gelone aggiunge: «Le città devono saper offrire servizi che guardino concretamente alla qualità della vita delle persone. Anche un gesto semplice, come tenere aperta una biblioteca climatizzata durante l'estate, può rappresentare un aiuto prezioso, soprattutto per chi non dispone di ambienti freschi, un risultato per la comunità e con la comunità, perché raggiunto grazie alla collaborazione con i nostri preziosi volontari.»

L'Amministrazione comunale tutta desidera infatti esprimere un sincero ringraziamento ai volontari della Biblioteca che, con passione e disponibilità, rendono possibili queste aperture: un impegno che rappresenta un valore prezioso per tutta la comunità candelese.

A Candelo la risposta al caldo è anche la Biblioteca, non soltanto un luogo fresco, ma un luogo in cui stare bene insieme.