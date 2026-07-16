Vigliano, ecco gli orari estivi degli uffici comunali con prenotazione della Carta d’Identità Elettronica

Da lunedì 29 giugno a venerdì 4 settembre gli uffici demografici, tributi e scolastici di Vigliano Biellese saranno aperti da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12; l’ufficio tecnico le sole mattine di lunedì e martedì dalle 9 alle 11 e giovedì dalle 9 alle 12.

La Polizia Locale, invece, il lunedì e venerdì, dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12.



I cittadini residenti in paese, per il rinnovo della carta di identità, devono prendere appuntamento dal 29 giugno accedendo al portale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it o telefonando all’ufficio anagrafe.