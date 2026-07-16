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Circondario | 16 luglio 2026, 07:20

Vigliano, ecco gli orari estivi degli uffici comunali con prenotazione della Carta d’Identità Elettronica

Vigliano, ecco gli orari estivi degli uffici comunali con prenotazione della Carta d’Identità Elettronica

Vigliano, ecco gli orari estivi degli uffici comunali con prenotazione della Carta d’Identità Elettronica

Da lunedì 29 giugno a venerdì 4 settembre gli uffici demografici, tributi e scolastici di Vigliano Biellese saranno aperti da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12; l’ufficio tecnico le sole mattine di lunedì e martedì dalle 9 alle 11 e giovedì dalle 9 alle 12.

La Polizia Locale, invece,  il lunedì e venerdì, dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12.


I cittadini residenti in paese, per il rinnovo della carta di identità, devono prendere appuntamento dal 29 giugno accedendo al portale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it o telefonando all’ufficio anagrafe.

Redazione g. c.

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