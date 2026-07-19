Salussola, come richiedere la Borsa di Studio "Graziella Pollono"

Il Comune di Salussola informa ha pubblicato il bando per l'assegnazione della Borsa di Studio "Graziella Pollono", riservata agli alunni meritevoli uscenti dalla classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado di Salussola nell'anno scolastico 2025/2026.
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Salussola entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2026.
Rispetto agli anni passato questo c'è una novità: la borsa di studio sarà erogata in un'unica soluzione.
Per conoscere i requisiti di partecipazione, scaricare la modulistica e consultare il bando completo, visita il seguente link: https://comune.salussola.bi.it/Dettaglionews?IDNews=405967