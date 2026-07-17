A Salussola un servizio aggiuntivo per smaltire pannolini e pannoloni

Il Comune di Salussola informa la cittadinanza che è stato attivato sul territorio comunale il servizio di raccolta dedicata per pannolini e pannoloni, al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e garantire maggiore igiene e decoro urbano.

Sono stati installati appositi contenitori in diversi punti del territorio comunale, sulla base delle richieste pervenute. Si tratta di un servizio aggiuntivo, che non sostituisce ma si affianca alla possibilità di smaltire pannolini e pannoloni nell'indifferenziata domestica.

Descrizione

Posizionamento dei bidoni:

- Frazione San Secondo: parcheggio Via Roppolo nei pressi del cimitero

- Frazione Chiappara: area parcheggio sterrato inizio frazione

- Frazione Bastia: area parcheggio ex parco giochi via Mafferia

- Frazione Vigellio: area parcheggio chiesa

- Frazione Arro: area parcheggio ex scuole

- Salussola Monte: area parcheggio Piazza Alpini

- Salussola Piano: area parcheggio Via Don Cabrio e area parcheggio salone polivalente



In questa prima fase sono stati installati bidoni di dimensioni ridotte, che saranno successivamente sostituiti con contenitori di maggiore capacità, non appena disponibili, per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini.

I contenitori sono ad accesso controllato mediante chiave, per garantire un uso corretto e appropriato del servizio.

I cittadini che necessitano di utilizzare i contenitori possono ritirare gratuitamente le chiavi di accesso presso il Municipio.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli uffici comunali al numero 0161998124.

Si ringrazia per la collaborazione.