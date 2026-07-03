Nuova pavimentazione e nuove luci per il centro di Biella: ok al progetto da 1,67 milioni

La Giunta comunale di Biella ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell'asse viario e pedonale centrale della città, un intervento dal valore complessivo di 1,671 milioni di euro.

L'opera interesserà il quadrilatero compreso tra via Lamarmora, via Garibaldi, via Gramsci e via Pietro Micca. In particolare prevede il rifacimento della pavimentazione lapidea, la sostituzione dei corpi illuminanti e il miglioramento dell'illuminazione pubblica, con l'obiettivo di rendere gli spazi più sicuri, accessibili e valorizzati dal punto di vista urbano.

L'intervento rientra nell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Piemonte nell'ambito della Linea di Azione 8.1 del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 dedicato allo sviluppo locale. Il Comune di Biella aveva presentato la propria candidatura nel 2022, ottenendo successivamente il finanziamento regionale.

Il quadro economico approvato prevede lavori per circa 1,33 milioni di euro, ai quali si aggiungono le somme destinate alle spese tecniche, agli imprevisti, alle indagini specialistiche e agli altri costi necessari per la realizzazione dell'opera, raggiungendo un investimento complessivo di 1.671.000 euro.

Le risorse saranno coperte per 1,2 milioni di euro da un contributo della Regione Piemonte, per 330 mila euro attraverso un mutuo contratto dal Comune e per i restanti 141 mila euro mediante fondi comunali derivanti dall'avanzo di amministrazione.

“L'intervento punta a riqualificare uno dei principali assi urbani di Biella – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Castagnetti - . Toglieremo i vecchi cubetti, quelli rossi per intenderci, e metteremo quelli che sono stati utilizzati per rifare la pavimentazione in via Italia. Sono di dimensioni diverse, più resistenti e vengono posati con una “pasta” che fa in modo che siano più resistenti, che saltino meno rispetto a prima”.

Palazzo Oropa ha inoltre anche altri cantieri in programma: tra questi il rifacimento degli attraversamenti pedonali lungo via Lamarmora. Entrambi i cantieri partiranno comunque dopo l’estate.