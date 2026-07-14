Pralungo, frazione Valle un lettore: "La piazza è vuota ma le auto sostano sulla strada"

La segnalazione di un lettore richiama l'attenzione sul tema della sosta lungo la strada provinciale a Pralungo, in frazione Valle, in prossimità dell'area balneare sul torrente Oropa.

Il lettore racconta di aver osservato, in più occasioni, numerose auto parcheggiate lungo la carreggiata "come se fosse consentito dal Codice della strada", nonostante, a suo dire, la piazza destinata alla sosta nelle immediate vicinanze dell'area frequentata dai bagnanti risulti spesso disponibile.

"Non ho potuto far finta di nulla - scrive il lettore -, soprattutto raccogliendo vari disagi degli abitanti della zona al fine di trasmettere educazione civica!".

La lettera vuole quindi essere un invito a prestare maggiore attenzione al rispetto delle norme e alla convivenza con chi vive quotidianamente nella zona, affinché il periodo estivo e la frequentazione dell'area balneare possano svolgersi nel rispetto della sicurezza e della viabilità.

Segnalazioni simili erano arrivate in redazione riferimento alla Valle Cervo sempre nel periodo estivo quando persone che arrivano da fuori zona cercano refrigerio lungo il Cervo.