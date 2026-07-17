Rifiuti abbandonati a Biella: lavandino e infissi accanto alla campana del vetro FOTO

Nuovo episodio di abbandono di rifiuti a Biella che ci è stato segnalato da un nostro lettore. Nei pressi della Campana del Vetro di Biella Vaglio sono stati infatti lasciati diversi materiali che nulla hanno a che vedere con la raccolta differenziata.

Accanto al contenitore sono stati abbandonati un lavandino completo, tre finestre in alluminio con i relativi vetri e altre due cornici in vetro. Un gesto di inciviltà che contribuisce al degrado dell'area e che comporta costi aggiuntivi per la collettività, chiamata a sostenere le spese per la rimozione dei rifiuti.

Si ricorda che materiali di questo tipo devono essere conferiti attraverso i servizi dedicati o portati ai centri di raccolta, evitando di lasciarli accanto ai contenitori destinati esclusivamente alla raccolta del vetro.