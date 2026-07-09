Biella, cresce il degrado in città: "Marciapiedi impraticabili e incuria da mesi" FOTO

Buongiorno,

vorrei aggiungere alla già lunga lista di segnalazioni sul degrado della nostra città, la situazione che si presenta ormai da mesi nella zona tra via Galileo Galilei, via Carducci, via Orfanotrofio, via Repubblica e via Novara.

Credo che ormai ci sia la tendenza a voler normalizzare condizioni di incuria totale e alla conseguente accettazione da parte dei cittadini quando di normale non ci sia proprio nulla.

Queste sono le testimonianze di come si presentino i marciapiedi. Va bene che per abbassare la temperatura delle città bisognerebbe aumentare il verde ma credo si intendano piante e non erbacce che crescono selvaggiamente lungo i marciapiedi limitando la possibilità del pedone di camminare e spostarsi quindi poi nella strada. Tralascio la possibilità di incontrare qualche ratto che non è poi così remota in cotanta trasandatezza.

Non mi soffermo sulle deiezioni dei cani perché tanto ormai anche questo scempio è considerato normale.

Chiudo dicendo che provo schifo, imbarazzo e vergogna nel vivere in questa città, mi domando se l' amministrazione, camminando per le vie cittadine, non provi almeno un po’ del disagio che provo io.