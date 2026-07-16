Mongrando dice NO al progetto di ricerca acque minerali FILLE: il Consiglio Comunale vota all’unanimità la mozione delle minoranze

Nella giornata di oggi, il Consiglio Comunale di Mongrando ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai gruppi di minoranza, con il coordinamento del capogruppo di MongrandoMani, Yurj Rosso. Un risultato significativo che sancisce la netta contrarietà dell’intera amministrazione al progetto di ricerca per le acque minerali denominato “FILLE”.

La votazione rappresenta un momento importante per il territorio, segnando una linea politica condivisa da tutte le forze consiliari. Il voto favorevole di tutti i consiglieri conferma la volontà dell’organo istituzionale di tutelare il patrimonio idrico locale e di esprimere una posizione pubblica e univoca a difesa dell’ambiente.

“Oggi è una giornata davvero speciale per la nostra comunità” – ha dichiarato il capogruppo Yurj Rosso. – “Il voto unanime sulla mozione rappresenta la prova che, su temi fondamentali per il futuro del nostro paese, è possibile superare gli schieramenti per fare il bene comune e proteggere il nostro territorio”.

Con questa mozione, il Consiglio si impegna formalmente a dare il suo parere negativo allo sviluppo del progetto, riaffermando la tutela delle risorse idriche di Mongrando e di tutta la Valle Elvo.